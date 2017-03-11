Посол Евросоюза на Украине назвал срок отмены виз для украинцев

Посол ЕС на Украине спрогнозировал срок введения безвизового режима для украинцев. По его словам, это произойдет «до конца июня».

Президентские выборы во Франции, первый тур которых состоится 23 апреля, не должны повлиять на отмену безвизового режима Евросоюза и Украины, заявил в интервью агентству УНИАН глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

Отмена виз вступит в силу «до конца июня», отметил дипломат.

«В принципе, решение было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется в соответствии с планом», — также сообщил он.

Кроме того, как отмечает УНИАН, посол проинформировал украинцев о требованиях, которые они должны будут соблюдать при пересечении границы стран Шенгенской зоны после введения безвизового режима с Евросоюзом, и отметил, что «к ним будут относиться, как к любым граждан третьих стран», не входящих в ЕС. «Поэтому у представителей пограничного контроля будут некоторые сомнения и они могут задать несколько вопросов об оплате любых мест проживания», — пояснил Мингарелли, подчеркнув, что, если въезжающие «не смогут доказать» наличия у них достаточного количества средств, «им могут отказать во въезде».

Ранее, 9 марта, отмену виз с Украиной поддержал комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. После этого украинский лидер Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил, что Европейский парламент рассмотрит введение безвизового режима в апреле.

При этом в феврале​ председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщал, что безвизовый режим между Украиной и ЕС будет введен до лета.