Отвалившийся от здания Московского вокзала кусок фасада упал на человека

Штукатурка придавила петербуржца на площади Восстания вечером 11 марта. Молодой человек жив.

О происшествии в центре Петербурга сообщили очевидцы. Кусок фасадной стены упал на человека около половины десятого вечера субботы. Судя по выложенным в социальной сети фотографии, мужчина жив.

На месте работают сотрудники полиции, МЧС и Скорой помощи, пострадавшего уже увезли в больницу. Угол здания, где обрушилась стена, оцеплен.

Факт обрушения «Фонтанке» подтвердили в администрации Центрального района Петербурга.