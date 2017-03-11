Полицейские помогли пожарным вовремя победить огонь на Чугунной

Пожар в Калининском районе произошел вечером 11 марта. Официально он был не очень серьезным, однако быстро побороть огонь помогли вовремя подоспевшие сотрудники полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании в доме 44 по Чугунной улице. Загорелась одна из комнат дома, поставленного на капитальный ремонт. Общая площадь пожара составила 14 квадратных метров. Никто не пострадал, а на месте работали 4 пожарных расчета.

По данным «Фонтанки», дом расселен недавно. Его жильцы уехали, оставив множество вещей. В том числе, мебель, книги и газеты. Если бы не сотрудники полиции, рано обнаружившие возгорание, пожар был бы куда более серьезным.