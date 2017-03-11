Бывший нападающий ЦСКА Думбия вернется в «Рому»

Ивуарийский нападающий Сейду Думбия, в этом сезоне выступающий на правах аренды в швейцарском «Базеле», ближайшим летом вернется в «Рому». Ранее футболист выступал за ЦСКА.

Швейцарский «Базель» не будет продлевать аренду ивуарийского форварда Сейду Думбия, сообщает Blick. Летом футболист вернется в «Рому», с которой у него подписан контракт до 2019 года. По информации издания, «Базель» не будет активировать опцию выкупа Думбия за €6 млн.

Выступая за ЦСКА, нападающий забил 13 голов в 17 матчах Лиги чемпионов. Этот результат позволил ему стать лучшим бомбардиром ЦСКА и всех российских команд в розыгрышах сильнейшего европейского клубного турнира.

ЦСКА приобрел Думбия у швейцарского клуба «Янг Бойз» в 2010 году. Ивуариец провел за армейский клуб в общей сложности 150 матчей во всех турнирах, забив 95 голов. В составе ЦСКА он дважды стал чемпионом России с армейским клубом, выиграл два Кубка страны и один Суперкубок.

В 2015 году Думбия был продан «Роме». Сумма сделки составила €14,5 млн. Карьера в итальянском клубе сложилась для ивуарийца неудачно — он отыграл всего 13 матчей, в которых забил два гола. В том же 2015 году «Рома» отдала Думбия в аренду сначала ЦСКА, а затем «Ньюкаслу» и «Базелю».

В «Ньюкасле» во второй половине прошлого сезона ивуариец выходил на поле лишь три раза, не забив ни одного гола. По итогам сезона английская команда вылетела из Премьер-лиги. В «Базеле» Думбия забил 13 голов в 23 матчах во всех турнирах. На данный момент он является лучшим бомбардиром клуба.