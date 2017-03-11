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11.03.2017 21:22

Из киноцентра в Москве эвакуировали почти 1,5 тысячи человек

Почти 1,5 тысячи человек эвакуировано из киноцентра на Красной Пресне в Москве после звонка о бомбе, сообщил 11 марта РИА новости источник в экстренных службах столицы.

По его словам, эвакуация проводилась из киноцентра, расположенного по адресу Дружинниковская улица, дом 15. Там расположен киноцентр «Соловей».

«После анонимного звонка из здания киноцентра эвакуировано 1,4 тысячи человек. Идет проверка помещений», — сказал собеседник агентства.


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