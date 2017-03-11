По факту гибели петербуржцев в Турции возбуждено дело

По факту крушения вертолета в Турции, во время которого погибли 4 жителя Петербурга, возбуждено уголовное дело (статья 263 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, вертолет Sikorsky S-76 вылетел из аэропорта Ататюрка в Турции 10 марта. Примерно через пять минут после взлета, в районе Бюйюкчекмедже, произошло его крушение. Петербуржцы, находившиеся на борту, погибли.

В СК отмечают, что в данный момент устанавливают место нахождения родственников погибших. Тела будут доставлены в Петербург 12 марта.