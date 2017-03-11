СМИ: целью теракта в аэропорту Брюсселя были жители России, США и Израиля

В соответствии с текстом расшифровки аудиопосланий террористов Наджима Лаашруи и Ибрашима аль-Бакрауи, целью нападения в аэропорту Брюсселя 22 марта 2016 года были пассажиры рейсов в США, Россию и Израиль, передает Nieuwsblad.

«Медлить с нападением больше нельзя, оно запланировано на 22 марта. Утром вылетают рейсы в США, Россию и Израиль», — говорили террористы.

Сообщается, что последнее сообщение боевики отправили в Ракку некоему «эмиру» 21 марта.