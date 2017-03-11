Прекратившая 15-летнюю голодовку ради выборов активистка получила 90 голосов

Индийская гражданская активистка Иром Шармила, чья голодовка продолжалась свыше 15 лет, потерпела поражение на выборах в законодательное собрание штата Манипур, набрав всего 90 голосов. Это меньше, чем даже в графе «против всех», сообщает Hindustan Times.

Шармила заявила изданию, что ей не стыдно за свое поражение, но в будущем она больше не будет участвовать в выборах. «Я хочу, чтобы моя партия выжила», — отметила активистка, представлявшая собственную партию «Альянс народного возрождения и справедливости».

В одном округе с Шармила баллотировался действующий главный министр штата, представитель Индийского национального конгресса Окрам Ибоби Сингх, он стал первым, получив 18,6 тысячи голосов. Далее расположился кандидат от «Бхаратия Джаната парти», за которого проголосовали почти 8,2 тысячи человек. В графе «против всех» отметились 143 человека.

Шармила прекратила свою голодовку, продолжавшуюся 15 лет и 9 месяцев, в августе 2016-го. В июле того же года она заявила, что приняла такое решение, потому что больше не верит, что ее голодовка может что-либо изменить. Для продолжения борьбы активистка решила баллотироваться в законодательное собрание Манипура.