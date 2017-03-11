Прокуроры заявили о готовности допросить Януковича на территории России

Департамент специальных расследований украинской генеральной прокуратуры планирует направить в российскую Генпрокуратуру запрос о проведении допроса бывшего президента Украины Виктора Януковича в России, передает «112 Украина».

«Конечно, в нашем департаменте открыт также ряд уголовных производств. Это производства, в частности, в противодействии протестным акциям, Российская Федерация, непосредственно ее Генеральная прокуратура отказала в выдаче, в экстрадиции бывшего президента, сославшись якобы на признаки политического преследования. Поэтому нами готовится ходатайство о допросе его как подозреваемого для того, чтобы эти материалы были привлечены к тем расследованиям, которые есть у нас», — сказал глава департамента Сергей Горбатюк.

По его словам, в случае если допрос будет проходить в России, российская сторона должна будет также решить, кто будет его проводить.