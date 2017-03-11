Министр семьи Турции заявила о планах отправиться в Роттердам на машине

Турецкий министр семьи и социальной политики Фатма Бетюль Саям Кайя заявила о своих планах добраться в Роттердам на автомобиле, пишет Anadolu.

В голландском городе, как напоминает агентство, в преддверии референдума о расширении полномочий президента Турции Реджепа Эрдогана должен был состояться митинг.

Как отмечает Anadolu, в Роттердаме Кайя собиралась «к зданию дипмиссии». В связи с этим, по данным агентства, сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу у резиденции турецкого генконсульства.

По информации телеканала HaberTurk, в настоящий момент глава ведомства находится в Германии. Там у нее должна была состояться встреча с немецкими официальными лицами, которая, однако, была отменена.

Ранее, 11 марта, голландское правительство отказалось пустить в страну министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который прилетел в Роттердам на самолете. Глава ведомства должен был выступить на митинге перед турецкоязычными жителями города. Однако позже мероприятие было отменено. Мэр Роттердама объяснил это решение «соображениями безопасности».