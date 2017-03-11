Глава Минтранса поведал о превосходящем Европу сервисе в российских поездах

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что качество обслуживания в российских поездах превосходит некоторых европейских железнодорожных операторов, в частности немецкий Deutsche Bahn и "Дороги Италии". Об этом он заявил на форуме Vestifinance, передает 11 марта Rambler News Service.

«Мне лично очень приятно, в пользу наших российских дорог всегда высказывают благодарности по отношению к качеству обслуживания, которое сегодня представляется на Западе. То есть мы в данном случае не только догнали, но, по мнению многих, и обогнали», — подчеркнул он.

Соколов также отметил существенный прогресс в качестве обслуживания в России. «С каким чувством я заходил в наши поезда лет 30 назад, когда тоже был студентом и ездил в строительные отряды, и насколько приятно заходить сейчас», — отметил он.

6 марта стало известно, что Федеральная пассажирская компания, являющаяся дочерней структурой РЖД, планирует обратиться в Минтранс с предложением ограничить перевозку людей, привлеченных к административной ответственности за курение в поездах.