СМИ: Минздрав допустил, что брата Ким Чен Ына похоронят в Малайзии

Малайзийский замминистра здравоохранения Химли Яхая не исключил, что скончавшийся в аэропорту брат лидера КНДР Ким Чхоль может быть похоронен в Малайзии. Это произойдет, если его тело не передадут родственникам, сообщает 11 марта РИА Новости телеканал Channel News Asia.

«Ограничений по времени на то, чтобы затребовать тело, нет, и, так как это громкое дело, мы не должны торопиться с решением», — сказал он.

По словам замминистра, согласно законодательству страны, тело скончавшегося должно быть передано его ближайшим родственникам, однако, если его семья не потребует тело, он будет похоронен в Малайзии.

Полиция в пятницу впервые официально подтвердила, что скончавшийся в аэропорту гражданин КНДР Ким Чхоль был братом лидера КНДР Ким Чен Намом.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина и долгое время не могла установить окончательно его личность.