В Пензенской области полицейский похитил и убил мужчину по заказу его тещи

В похищении и убийстве жителя Кузнецка Пензенской области в начале декабря 2016 года подозревают полицейского, а заказчиком считают тещу убитого, сообщает PenzaNews.

Об этом заявил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по региону Александр Аброськин.

По данным следователей, 1 декабря в 4.00 к квартире приехали двое сотрудников полиции и забрали мужчину, после этого он пропал. Следователи отрабатывали несколько версий, в том числе заказное похищение, инициированное тещей погибшего.

«Получили информацию о том, что она имела постоянный телефонный контакт с действующим сотрудником полиции», — рассказал Аброськин.

В итоге все подозреваемые были арестованы и сознались в убийстве. По данным СК, еще одним соучастником преступления был сожитель тещи.