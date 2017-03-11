СМИ: В Донбассе в результате взрыва погиб 12-летний мальчик
В Донецкой области, в городе Угледар, в результате взрыва неизвестного предмета погиб ученик седьмого класса. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции по области.
Сообщается, что взрыв произошел на улице 30 лет Победы около 13.50 по местному времени (14.50 мск).
«Предварительно установлено, что в руках у ребенка взорвался неизвестный предмет. Первыми на место прибыли полицейские из группы быстрого реагирования, которые находились неподалеку и услышали громкий хлопок», — сообщили в полиции.
На месте происшествия в настоящее время работает полиция, район оцеплен.
«Полицейские, которые срочно прибыли на место, увидели на дороге возле девятиэтажки ребенка с взрывчатыми травмами без признаков жизни», — добавили в правоохранительных органах.
Отмечается, что 12-летний мальчик возвращался домой после занятий в школе искусств.
Источник: Газета.Ru