Российский лыжник Бессмертных - третий в гонке на 50 км на этапе КМ
Российский лыжник Александр Бессмертных занял третье место в гонке на 50 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.
В субботу, 11 марта, Бессмертных уступил 1 минуту 15,2 секунды победителю гонки норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, который преодолел дистанцию за 2 часа 2 минуты 59,7 секунды. Вторым стал финн Ийво Нисканен (+9,9).
Результаты остальных россиян: 8. Сергей Устюгов (+2.35,0), 9. Андрей Ларьков (+2.35,2), 10. Сергей Турышев (+2.42,2), 11. Алексей Виценко (+3.20,9), 13. Дмитрий Япаров (+3.56,5), 14. Константин Главатских (+4.22,1).
Заключительный этап Кубка мира пройдет с 17 по 19 марта в Квебеке.
Источник: РИА Новости