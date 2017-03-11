Освобожденный в Сирии журналист заявил о недооценке Западом угрозы боевиков

Американский журналист Питер Тео Кёртис в интервью RT выразил мнение, что Запад не осознает реальной угрозы от вооруженных боевиков в Сирии. Журналист два года провел в плену у террористов группировки «Джебхат ан-Нусра».

«Масштабы угрозы мы осознаем, когда эти террористы появятся в Париже или Лондоне с автоматами Калашникова. В распоряжении этой группировки находятся горы оружия», — сказал он.

По мнению журналиста, Запад имеет искаженное представление о ситуации в сирийском Алеппо.

«Я считаю, что у западных стран искаженное представление о событиях в Алеппо, и поэтому им не следует выступать с обвинениями», — пояснил он.

Кёртис добавил, что им мешает разобраться в происходящем не то незнание языка, не то непонимание содержания видеорепортажей, не то необъективность источников.

Он подчеркнул, что на северо-западе Сирии образуется «Исламское государство» номер два.

Агентство Reuters сообщало, что в качестве «резерва» в борьбе с ИГ в Сирии и Ираке США подумывают разместить до 1 тыс. американских солдат в Кувейте. Также Турция, США и Россия проводили трехсторонние встречи, чтобы наладить координацию для ликвидации террористических группировок в Сирии.

«Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.