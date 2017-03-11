Расстрелянного офицера Чернова УФСИН проводил траурным салютом

Днем 11 марта на Серафимовском кладбище Петербурга прошли похороны расстрелянного подполковника УФСИН Николая Чернова. На траурной церемонии присутствовали около 200 человек. В том числе, руководство регионального ведомства.

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Покушение на Николая Чернова было совершено 2 марта на трассе во Всеволожском районе Ленобласти. Следствие подозревает, что убийство подполковника УФСИН связано с его профессиональной деятельностью. По подозрению в подстрекательстве к преступлению задержан замглавы регионального управления ведомства Сергей Моисеенко. Исполнителем считают Сабира Садыкова, 63-летнего жителя города на Неве.