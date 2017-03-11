Амстердам назвал слова Эрдогана о властях страны «перешедшими границы»

Высказывания президента Турции ​Реджепа Эрдогана о том, что власти Нидерландов являются «наследниками нацистов и фашистами», «перешли все границы», заявил журналистам премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Reuters.

«Это сумасшедшее замечание, конечно», — отметил политик, добавив, что понимает разгневанность турецких властей. «Но это, конечно, переходит все границы», — заключил он.

Ранее, 11 марта, после отказа голландского правительства пустить в страну министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу Эрдоган назвал власти Нидерландов «наследниками нацистов и фашистами».

В голландский Роттердам Чавушоглу собирался на митинг, приуроченный к референдуму, который должен состояться 16 апреля. На нем будет решаться вопрос о расширении полномочий президента страны Турции.

Позже, как передавало Би-би-си, власти города отменили и митинг, объяснив такое решение «соображениями безопасности».​

В связи с инцидентом, по информации дипломатического источника Anadolu, МИД Турции вызвал временного поверенного в делах Нидерландов в Анкаре.