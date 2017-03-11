В квартирном пожаре на Тухачевского спасли кота

Спасатели успели вынести из квартиры домашнего питомца во время тушения пожара днём 11 марта в Красногвардейском районе Петербурга. Животное в порядке, других пострадавших нет.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, около трёх часов дня в субботу загорелись кухня и прихожая в одной из квартир седьмого дома по улице Маршала Тухачевского. К половине четвёртого огонь уже был локализован.

Как стало известно «Фонтанке», спасатели вовремя заметили кота и вытащили зверя из задымлённой квартиры. Правда, животному все же потребовался кислород.