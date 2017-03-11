В Ставропольском крае автобус загорелся на ходу

Рейсовый автобус сгорел в Ставропольском крае, водитель при тушении получил ожоги, все пассажиры успели спастись, сообщает 11 марта УГИБДД по краю.

«Днем произошло возгорание рейсового автобуса «Неоплан», двигавшегося по маршруту Нефтекумск — Москва. Водитель увидел пламя в моторном отсеке и попросил пассажиров покинуть салон. Всего в автобусе было 30 пассажиров и 2 водителя», — говорится в сообщении.

ГИБДД отмечает, что погасить огонь собственными силами водителю не удалось – автобус сгорел в считанные минуты. Никто из пассажиров не пострадал. Как уточняется, водитель при тушении получил незначительные ожоги, ему оказана медпомощь.

В Ставрополь пассажиров доставил дополнительный автобус.