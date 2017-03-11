СМИ: Задержанный в ЛНР украинский военный назвал убийцу Моторолы

Задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике украинский военный назвал имя убийцы командира батальона «Спарта» Моторолы (Арсена Павлова), передает РИА Новости со ссылкой на видео допроса, полученного от министерства госбезопасности ЛНР.

«Могу подтвердить то, что, когда я находился в Хмельницком, в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело», — сказал на видеозаписи допроса один из задержанных, Иван Деев.

По его словам, Балов говорил, что предварительно проходил специальную подготовку по подрыву лифтов.

Ранее сообщалось, что в ЛНР были задержаны подозреваемые в причастности к убийству начальника управления народной милиции Олега Анащенко. По утверждениям ЛНР, это военные 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВС Украины.