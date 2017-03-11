Вислый «взлетел» в Екатерининском саду

Петербургские активисты организовали флэшмоб на площади Островского днем 11 марта. В небо запустили плакат с изображением генерального директора Российской национальной библиотеки (РНБ) Александра Вислого.

Фотографии с мероприятия на своей странице в Facebook опубликовала одна из участниц флэшмоба. Всего возле памятника Екатерине II собралось порядка 10 человек, среди них были музейные работники, журналисты и антропологи. На плакате была изображена сцена, в которой директора РНБ «насадил» на перо Салтыков-Щедрин, сопроводив это действие словом «изыди». Плакат в небо подняли 30 разноцветных воздушных шаров. Действо сопровождалось аплодисментами петербуржцев.

Напомним, претензии в адрес руководителя библиотеки появились после информации о грядущем объединении Российской национальной и Российской государственной библиотек. Предложение о слиянии уже отправлено премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.