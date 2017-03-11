ЦСКА обыграл «Томь»

Столичный футбольный клуб ЦСКА разгромил «Томь» в матче 19-го тура Чемпионата России. Игра двух команд закончилась со счетом 4:0.

У армейцев «дублем» отличился Алексей Ионов, по одному голу в ворота соперника забили Витиньо и Алан Дзагоев. Таким образом, ЦСКА делит второе место в турнирной таблице ЧР с петербургским «Зенитом». У сине-бело-голубых на данный момент в запасе одна игра.

Подопечным Мирчи Луческу утром 12 марта предстоит провести матч в Перми. О том, почему надо посмотреть матч «Зенита» с «Амкаром», читайте здесь.