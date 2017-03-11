Разбойник с револьвером ограбил 9 офисов микрозаймов в Москве

В столице сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии полиции, преступник врывался в помещения офисов и под угрозой предмета, похожего на револьвер, забирал деньги и уходил с места происшествия.

Сейчас подозреваемый задержан. Им оказался выходец из одной из ближних стран. При себе у него был мобильный телефон и предмет, похожий на револьвер. Всего, по версии полиции, на счету преступника 9 нападений. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

Полиция проверяет задержанного на причастность к подобным преступлениям.