В результате нападения боевиков-маоистов в Индии погибли 11 полицейских

При нападении боевиков-маоистов в индийском штате Чхаттисгарх погибли 11 сотрудников сил полиции центрального резерва (CRPF) Индии. Еще пятеро получили ранения, передает 11 марта телеканал NDTV.

Боевики из засады напали на полицейский патруль в округе Сукма. Они обстреляли правоохранителей, после чего забрали с собой их оружие.

Раненые полицейские были эвакуированы в медицинские учреждения на вертолете, добавил телеканал.

Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх сообщил, что МВД находится на связи с правительством штата. Он также добавил, что те, кто совершил нападение, будут «привлечены к ответственности».

Боевиков-маоистов в Индии называют наксалитами. Они активно действуют в крупных штатах страны. В 2010 году в Индии наксалиты осуществили 2212 терактов, унесших жизни 1003 человек.