В Китае построили первую коммерческую квантовую коммуникационную линию

В Китае построена первая коммерческая квантовая коммуникационная линия, сообщает 11 марта Центральное телевидение Китая (CCTV).

Ее протяженность составляет 260 километров, она связывает между собой Шанхай и Ханчжоу. Стоимость строительства составила 25 миллионов долларов.

"Линия использует протоны, которые невозможно разделить, для передачи информации. Квантовое состояние этих протонов нельзя клонировать. Таким образом, нет никакой возможности прослушивать линию", — приводит CCTV слова вице-президента компании Hangzhou Shenzhou Quantum Communication Technology Co, которая реализовывала проект. По его словам, сейчас компания пытается подключить к сети местные власти, банки и предприятия.

Эта линия является частью более масштабного проекта — квантовой коммуникационной линии между Шанхаем и Пекином, длина которой будет около 1,2 тысячи километров.