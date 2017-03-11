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11.03.2017 15:23

В Екатеринбурге украли герб испанского консульства

Неизвестные украли герб Испании со здания почетного консульства страны в Екатеринбурге. Об этом помощник консула Анна Назарова сообщила в субботу, 11 марта, «Российской газете».

По ее словам, никто не ожидал, что подобное может произойти. «Место людное. Рядом, к примеру, отделение крупного федерального банка. Находится под видеонаблюдением», — отметила она.

Назарова подчеркнула, что герб — это собственность Испании, а не уличный сувенир, поэтому похитителям лучше вернуть его добровольно.

Как отмечается, знак был прикручен болтами к колонне парадного входа в офисное здание, на пятом этаже которого располагается консульство. Герб из латуни был специально изготовлен в Испании. Его стоимость составляет приблизительно 20 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется поиск злоумышленников.

В марте 2016 года российского туриста задержали в Индонезии за попытку украсть государственный флаг республики. Мужчина пытался снять полотнище с флагштока, установленного на здании администрации Национального парка Lauser Mountain в провинции Северная Суматра.

Источник: Lenta.ru


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