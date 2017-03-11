Почему надо посмотреть матч "Зенита" с "Амкаром"

6 Константин Зырянов и Павел Садырин

Футбольный Петербург должен быть благодарен Перми за нынешнего футболиста "Зенита-2": Константин Зырянов – воспитанник пермского футбола. За "Амкар" Зырянов дебютировал в 1995 году в возрасте 17 лет и 217 дней. Ещё даже не началась кампания "Голосуй или проиграешь".

Зырянов – не единственное связующее звено. В пермской "Звезде" с 1959 по 1964 год играл футболист Павел Садырин. В 1965 году Садырин перешёл в "Зенит", провёл 11 сезонов со "стрелкой", был капитаном команды и стал первым тренером, который привёл "Зенит" к чемпионству.