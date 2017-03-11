Почему надо посмотреть матч "Зенита" с "Амкаром"
Утром в воскресенье "Зенит" в Перми сыграет с "Амкаром". На первый взгляд после Лиги Европы и матча с ЦСКА это своебразный футбольный дауншифтинг. Федор Погорелов объясняет, почему матч нужно посмотреть.
- "Зенит" не выиграл в прошлую субботу у ЦСКА. Все потеряно?
- Команды уже встречались в августе, и "Зенит" выиграл 3:0. В Перми будет легко?
- "Амкар" случайно играет в красно-чёрной форме?
- Противостояние опыта.
- Подмастерья.
- Константин Зырянов и Павел Садырин
- Максимум.
- Воспитанники петербургского футбола.
1 "Зенит" не выиграл в прошлую субботу у ЦСКА. Все потеряно?
Нет, но не потому что все хорошо, а потому что в прошлое воскресенье "Спартак" сыграл вничью в Краснодаре. Отрыв в 5 очков сохраняется, и, судя по всему, главный вопрос чемпионата будет решаться в очном матче между "Спартаком" и "Зенитом" в апреле. Пока же надо выигрывать в Перми.
2 Команды уже встречались в августе, и "Зенит" выиграл 3:0. В Перми будет легко?
Вовсе нет. Действительно, в том матче петербургская команда оформила статистический разгром, первый раз во всей красе блеснул Жулиано (два мяча). Но за прошедшее время "Амкар" изменился, они не проигрывают дома, в какой-то момент забрались на 4 место, сейчас от пятёрки команду Гаджи Гаджиева отделяет одна победа. Не забываем, что в "Перми" на стадионе "Звезда" традиционно тяжёлый газон.
3 "Амкар" случайно играет в красно-чёрной форме?
Нет. В середине 90-ых у пермского аммиако-карбамидового завода (название клуба – аббревиатура) были партнёры из Милана, которые подогнали комплект формы. Так в российском футболе появились свои неро-росси.
4 Противостояние опыта.
Летом Мирче Луческу 72 года. Гаджи Муслимович празднует свои 72 в октябре. Полтора века футбольного опыта на двоих. К слову, тренирует кавалер ордена "За заслуги перед республикой Дагестан" подольше: "Динамо" из Махачкалы Гаджиев возглавил в 1972 году. Кавалер национального ордена Звезды Румынии (за победу в Кубке УЕФА в 2009 году) стал главным тренером "Корвинула" в 1979 году. Румынией руководил Чаушеску, СССР – Брежнев.
5 Подмастерья.
Первого большого успеха Гаджиев добился будучи помощником Анатолия Бышовца: золото Олимпиады-88 в Сеуле. Сейчас в тренерском штабе Гаджиева работает Андрей Каряка: многие любители футбола помнят его пушечный удар в футболке самарских "Крыльев". Сейчас Каряке всего 38 лет, любопытно посмотреть, где он будет работать лет через 10.
6 Константин Зырянов и Павел Садырин
Футбольный Петербург должен быть благодарен Перми за нынешнего футболиста "Зенита-2": Константин Зырянов – воспитанник пермского футбола. За "Амкар" Зырянов дебютировал в 1995 году в возрасте 17 лет и 217 дней. Ещё даже не началась кампания "Голосуй или проиграешь".
Зырянов – не единственное связующее звено. В пермской "Звезде" с 1959 по 1964 год играл футболист Павел Садырин. В 1965 году Садырин перешёл в "Зенит", провёл 11 сезонов со "стрелкой", был капитаном команды и стал первым тренером, который привёл "Зенит" к чемпионству.
7 Максимум.
Петербургским снобам в это тяжело поверить, но в сезоне 2008 "Амкар" оказался в итоговой таблице выше "Зенита": пермяки под руководством Миодрага Божовича заняли 4 место. "Зенит" Адвоката, несмотря на свои евроуспехи, в отечественном чемпионате стал только пятым. В итоге на следующий сезон в еврокубки впервые в своей истории попал "Амкар": в Лондоне неро-росси проиграли "Фулхэму" 3-1, в Перми выиграли 1-0. "Фулхэм" в итоге дошёл до финала турнира.
8 Воспитанники петербургского футбола.
Наша традиционная рубрика: сколько футбольных петербуржцев мы увидим утром в воскресенье на поле. С высокой долей вероятности – троих. Все они выйдут в красно-чёрном: Алексей Гасилин перешёл в "Амкар" совсем недавно, в феврале 2017. Брайан Идову играет за Пермь с 2010 года (папа Брайана – нигериец, с 3 до 6 лет Идову жил в нигерийском городе Оверри), забил один гол. Естественно, в ворота "Зенита". Павел Комолов родился в Ленинграде в 1989 году, в 2009 году с дублирующим составом "Зенита" стал чемпионом страны. В "Амкаре" с 2015 года, 32 игры, один гол.