Нидерланды отказали во въезде главе МИД Турции

Власти Нидерландов отказали в посадке самолету министра иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.

Как сообщает издание Hurriyet, правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку в стране самолету Чавушоглу, который должен был отправиться туда вечером 11 марта. Это произошло спустя короткое время после того, как мэрия Роттердама запретила ему выступить на митинге перед турецкоязычными жителями.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на это заявлением, в котором назвал голландцев «фашистами и наследниками нацистов».

Турецкий министр намеревался обратиться к гражданам Турции, которые проживают в странах Западной Европы в преддверии референдума, на котором будет решаться вопрос о расширении полномочий президента страны Реджепа Эрдогана. Против этой инициативы выступили Германия и Австрия, которые отменили мероприятия с участием турецких чиновников, сославшись на требования безопасности.

Утром в субботу Чавушоглу дал интервью телеканалу CNN Turk, в котором пригрозил Нидерландам санкциями в случае отказа его самолету посадки в Роттердаме. «Там есть такой политик Геерт Вилдерс, который ведет себя как нацист. Он угрожает министру иностранных дел Турецкой республики, что не позволит сесть его самолету. А я все равно полечу», – заявил он. «А если Нидерланды откажут принимать мой рейс, мы введем санкции», – добавил глава внешнеполитического ведомства.

В ответ собеседник агентства Reuters в голландских правительственных кругах заявил, что «угроза санкций со стороны Турции делает невозможным поиск приемлемого решения».