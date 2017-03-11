Финляндию разделил миграционный вопрос

На площади у железнодорожного вокзала Хельсинки, разделённые ледовым катком, стоят два палаточных лагеря: нелегальные беженцы и националисты.

Полиция пристально следит за происходящим, но лагери не разгоняет – мирные демонстрации в Финляндии разрешены. Стражам порядка пришлось вмешаться лишь на первоначальном этапе – протестующих с улицы Маннергейма вежливо попросили переместиться к вокзалу, чтобы те не мешали прохожим.

У памятника финскому писателю Алексису Киви расположились сторонники националистического движения Suomi Ensin ("Сперва Финляндия"). Они называют это "финским майданом" и собирают подписи. Ближе к вечеру в будний день под моросящим дождём стоят человек двадцать разных возрастов и профессий, из них пятеро – женщины.

"Я патриот, – с ходу заявляет один из них будто бы заученную фразу. – Я против нелегалов". Это мужчина лет 35, не совсем похожий на финна, но с явным финским акцентом. Кутаясь в потёртое пальто, говорит, что работает сборщиком кухонь, а после работы вот уже в течение двух недель приходит сюда.

Из палатки, откуда веет теплом, выходит Марко де Вит – один из лидеров Suomi Ensin. При виде гостя из России его усталое лицо оживляется, и Марко начинает бодро рассказывать о своём правом деле – думается, за трибуной с финским львом он стоял уже не раз.

Националисты заявляют, что стоять будут, пока не исчезнет с площади палатка нелегалов, которая появилась в Хельсинки первой. Это просители убежища, получившие отказ Миграционной службы.

Под тентом беженцев и рядом народу больше. Молодая финская пара с коляской останавливается рядом с одним из протестующих и говорит с ним, как со знакомым. Здесь вперемешку слышны английский, арабский и финский. Кто-то греется у огня, кто-то пьёт чай и ест что-то похожее на плов. В основном, мигранты из Ирака и Афганистана. Лица в большинстве своем молодые, среди сочувствующих много девушек.

"Я живу далеко, поэтому прихожу сюда ненадолго. Я здесь, чтобы поддержать людей, с которыми обошлись несправделиво, – рассказывает Кирси, студентка Хельсинкского университета. – Они приехали из страны, где идёт война. Если бы подобное происходило в моей стране, и мне бы пришлось бежать, мне бы хотелось, чтобы меня приняли".

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