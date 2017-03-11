Пострадавших в ДТП на МКАД эвакуировал вертолет

Четыре человека пострадали, по предварительным данным, в результате ДТП на внешней стороне Московской кольцевой автодороги на юге столицы 11 марта. К эвакуации пострадавших привлечены два вертолета московского авиационного центра, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"На 28 километре МКАД ДТП с участием одного автомобиля, пострадали четыре человека. Для эвакуации задействованы два вертолета московского авиационного центра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, движение автотранспорта на месте ДТП частично затруднено. Обстоятельства происшествия выясняются.