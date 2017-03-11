Семак снова одержал победу в качестве главного тренера

«Уфа» под руководством Сергея Семака одержала третью победу подряд. Клуб смог победить «Крылья Советов» со счетом 1 : 0 в 19-м туре Чемпионата России по футболу.

Единственный год в этом матче забил полузащитник из Ховатии Иван Пауревич. Таким образом «Уфа» оказалась на 4-м месте Чемпионата, набрав 31 очко.

Напомним, что Сергей Семак был назначен главным тренером «Уфы» в конце декабря 2016 года. До этого он работал помощником главных тренеров в «Зените» и сборной России по футболу.