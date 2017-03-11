Пожилым пациентам Максимилиановской больницы срочно требуется помощь

Петербургский Благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает помощь пожилым людям, объявил срочный сбор: за полторы недели необходимо собрать деньги и купить подгузники для одиноких пожилых пациентов Максимилиановской больницы.

Максимилиановская больница – единственное городское государственное медицинское учреждение, специализирующееся на оказании помощи пожилым – сестринском уходе и медицинской паллиативной помощи. Попадают сюда, в основном, одинокие или оставленные родственниками пожилые люди, нуждающиеся в специальном уходе.

На данный момент здесь большая нехватка самого необходимого – подгузников. Из-за технических неполадок в системе госзакупок больница получит подгузники, оплаченные из бюджета, только в середине-конце апреля. Что делать в ближайшие месяц-полтора – непонятно. Оставшихся запасов (60 упаковок по 30 штук) хватит только на неделю-полторы.

Поэтому фонд «Долго и счастливо» объявляет срочный сбор средств на 200 упаковок для пациентов 5-ти отделений больницы.

«Очень надеемся, что вы поддержите стариков. В Максимилиановке лежат те, кто совершенно беспомощен и остро нуждается в квалифицированном уходе и нормальных средствах гигиены»,- сказали в фонде.

О том, как помочь, можно узнать на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/organizations/1/.