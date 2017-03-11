Захарова высмеяла новую информацию о причине смерти Чуркина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook информацию агентства Associated Press относительно причины смерти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.

10 марта высокопоставленный чиновник мэрии Нью-Йорка рассказал Associated Press, что Чуркин скончался из-за сердечного приступа. Собеседник агентства отказался раскрыть свое имя, поскольку он не уполномочен публично говорить на эту тему.

В тот же день офис нью-йоркского судмедэксперта сообщил, что специалисты не будут называть причину смерти постпреда. Там отметили, что соответствующее поручение было получено от юридического департамента города. На этом, в свою очередь, настоял Госдепартамент, пояснивший, что дипломатический иммунитет действует и после кончины Чуркина. В постоянном представительстве России при ООН подчеркнули, что это решение полностью отвечает принципам неприкосновенности частной жизни.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля. Дипломата похоронили на Троекуровском кладбище.