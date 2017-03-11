Турция прекратила паромное сообщение с Крымом менее чем через полугода после его возобновления, сообщил 11 марта директор компании-оператора паромной линии "Крымское морское агентство" Станислав Гвоздилов.

"Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели", — сказал он РИА Новости.

По его словам, причин своего решения Анкара не уточняет. При этом Гвоздилов подчеркнул, что приостановка сообщения сделала невозможным поставки продуктов и товаров из Турции на полуостров.

Между Крымом и Турцией ходили несколько паромов. Сообщение возобновилось в октябре прошлого года — тогда российский паром "Варяг" совершил первый рейс из Севастополя в Зонгулдак.