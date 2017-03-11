В Харькове в аквапарке трое детей отравились неизвестным веществом во время купания, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на полицию города.

Вечером 10 марта в первую областную детскую клиническую больницу доставили трех детей (7, 11 и 15 лет) с признаками отравления неизвестным веществом.

Правоохранители выяснили, что дети с родителями пришли в аквапарк праздновать день рождения и отравились во время купания.

В полиции подчеркнули, что в настоящее время дети находятся под пристальным наблюдением медиков, им сделаны все необходимые процедуры.

По факту отравления детей возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей). Полиция начала проверку.