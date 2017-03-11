Мутко прокомментировал отказ Березуцкого играть за сборную России

Защитнику ЦСКА Василию Березуцкому нужна пауза в выступлениях за сборную России из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, его слова приводит «Р-Спорт».

«Василий все доходчиво объяснил: нужна пауза, так как есть проблемы со здоровьем. Не нужно ничего накручивать на эту тему. Он столько отдал сборной, что дай бог кто-то другой сделал бы столько для национальной команды. Так сложились обстоятельства», — отметил президент РФС.

Мутко добавил, что все очень признательны и благодарны Василию за его вклад. «Желаем ему самого главного — здоровья», — сказал он.

10 марта стало известно, что Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России. Бывший главный тренер национальной команды Валерий Газзаев раскритиковал решение игрока и посоветовал «задвинуть амбиции подальше».

Березуцкий провел за сборную России 101 матч и отметился пятью забитыми мячами. В составе национальной команды он принимал участие в чемпионатах Европы 2008, 2012 и 2016 годов, а также в мировом первенстве 2014-го.