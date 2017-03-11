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11.03.2017 13:45

Асад решил повременить с сотрудничеством с Трампом

Президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix TV заявил, что Дамаск оценивает позитивно подход президента США Дональда Трампа к борьбе с терроризмом, но на практике пока не видит возможностей для сотрудничества, сообщает SANA.

«В теории – да, но на практике пока нет, потому что между Сирией и США нет связи на официальном уровне. Даже их рейды против ИГ… прошли без консультаций с сирийской армией или сирийским правительством, что незаконно, как мы всегда повторяем», — сказал он.

Асад пояснил, что теоретически Сирия разделяет те задачи, которые поставила новая американская администрация, но, в частности, пока нет возможности для сотрудничества.

Ранее Асад сказал, что готов сотрудничать с администрацией президента США Дональда Трампа.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Источник: Газета.Ru


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