Асад решил повременить с сотрудничеством с Трампом

Президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix TV заявил, что Дамаск оценивает позитивно подход президента США Дональда Трампа к борьбе с терроризмом, но на практике пока не видит возможностей для сотрудничества, сообщает SANA.

«В теории – да, но на практике пока нет, потому что между Сирией и США нет связи на официальном уровне. Даже их рейды против ИГ… прошли без консультаций с сирийской армией или сирийским правительством, что незаконно, как мы всегда повторяем», — сказал он.

Асад пояснил, что теоретически Сирия разделяет те задачи, которые поставила новая американская администрация, но, в частности, пока нет возможности для сотрудничества.

Ранее Асад сказал, что готов сотрудничать с администрацией президента США Дональда Трампа.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.