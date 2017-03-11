Петербург закупит 6 поездов для метро по 6 млрд за каждый

Комитет по транспорту намерен в апреле объявить конкурс на закупку шести составов для метрополитена. Каждый обойдется примерно в 6 млрд рублей.

Как следует из плана закупок Смольного, всего речь идет о 36 вагонах. Максимальная стоимость – 3,702 млрд рублей, эта сумма почти поровну поделена между 2018 и 2019 годами. Контракт должен быть исполнен до декабря 2019 года.

Опыт последних дет показывает, что аналогичные конкурсы выигрывает либо «Трансмашхолдинг», либо «Вагонмаш». В данный момент происходит масштабное обновление подвижного состава. Сейчас метрополитен получил 138 вагонов нового образца. К началу чемпионата мира по футболу, по словам вице-губернатора Игоря Албина, их количество должно составить 354.

В 2015 году «Вагонмаш» заключил контракт на 3,8 млрд рублей. У ТМХ по итогам 2016 года два контракта – на 3,7 млрд и 13,4 млрд рублей.