СМИ: Спаллетти договорился с «Ювентусом»

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, возглавляющий ныне «Рому», договорился о работе в «Ювентусе». В клуб из Турина он может прийти уже в следующем сезоне, сообщила 11 марта Corriere della Sera.

Отмечается, что договоренность устная. В «Ювентус» Спаллетти может прийти после ухода нынешнего наставника Массимилиано Аллегри. Контракт с ним закончится в 2018 году, однако специалист может покинуть клуб раньше.

Напомним, что Лучано Спаллетти возглавлял петербургский «Зенит» в период с 2009-го по 2014 год. На его счету два чемпионства России, Кубок и Суперкубок страны. До приезда в Петербург итальянский специалист 4 года работал в «Роме».