СМИ: В Канаде россиянина застрелили при нападении с ножом на полицию

В канадском Эдмонтоне 55-летний Виталий Савин был застрелен полицейским после того, как мужчина напал на правоохранителя с ножом, сообщает 11 марта CBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, 9 марта около 13.30 по местному времени (23.30 мск) полиция получила вызов о водителе, нарушившем ПДД.

Полиция пояснила, что, как только правоохранители подошли к машине подозреваемого и мужчина вышел из салона, между ними произошла потасовка. Свидетели сказали телеканалу, что Савин напал на полицейских с ножом, после чего в подозреваемого выстрелили. Россиянин скончался на месте от полученных ран.

В настоящее время идет расследование инцидента и действий полицейских в отношении подозреваемого.

Россиянин работал в Эдмонтоне в строительной компании по договору субподряда. В профиле Савина в LinkedIn говорится, что он более восьми лет работал бурильщиком в компании Great Canadian. До переезда в Канаду мужчина работал в России горным инженером.

Судя по странице россиянина в "Фейсбуке", он все еще поддерживал контакт с семьей и друзьями из России. Его последним постом была запись с текстом: «Россия всех победит!»