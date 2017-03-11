Численность населения Китая достигнет максимума к 2030 году

Численность населения Китая к 2030 году достигнет своего пика и составит примерно 1,45 млрд человек. Об этом сообщил заместитель главы Национального комитета по делам здравоохранения и планированию рождаемости КНР Ван Пэйань, передает Global Time.

По словам Мэйань, проблемы дефицита людей в Китае не будет наблюдаться в ближайшие 100 лет. Однако к концу века численность населения страны снизится до 1,1 млрд человек.

Мэйань добавил, что Китаю стоит больше внимания уделять демографической ситуации и уровню образования.

Газета отмечает, что после того, как Китай ослабил политику контроля рождаемости, семьи смогли иметь второго ребенка, если один из родителей не имеет братьев и сестер. В связи с этим в 2016 году в КНР было зарегистрировано 18,46 млн новорожденных.

Политику ограничения рождаемости «одна семья — один ребенок» китайские власти ввели в 70-х годах прошлого столетия. Тогда считалось, что уровень рождаемости в три ребенка приведет к избыточной нагрузке на экономику.

Поправки в законодательство, отменяющие ограничение рождаемости, были приняты в конце декабря 2015 года.