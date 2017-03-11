В ЛНР заявили о прекращении подачи воды с Украины

В ЛНР заявили о том, что украинская сторона прекратила подачу воды на территорию самопровозглашенной республики. В Киеве утверждают, что причиной стала авария.

Как сообщает издание «Луганскинформцентр» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Лугансквода», доставка воды в целый ряд населенных пунктов ЛНР была прекращена без предупреждения в ночь на 11 марта.

При этом утверждается, что самопровозглашенная республика полностью рассчиталась с киевскими властями за воду, поставленную с Западной фильтровальной станции под Лисичанском, находящейся под контролем украинских сил.

В «Луганскводе» также заявили, что украинские власти объяснили отсутствие воды аварией на магистральном водоводе, однако никаких официальных документов, подтверждающих эту информацию, не предоставили.

В связи с ЧП жителям посоветовали создать запас воды и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Вода с Западной фильтровальной станции поступает в города Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск.