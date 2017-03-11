Турция пригрозила ЕС срывом сделки по мигрантам при отказе от открытия границ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сделки с Евросоюзом, в том числе и по приему на территорию Турции мигрантов, окажутся под угрозой, если ЕС не введет безвизовый режим для граждан Турции, передает Reuters.

По его словам, Турция представит финальный текст соглашения Евросоюзу, «и оно либо будет отменено, включая визовую либерализацию и сделку по мигрантам, либо будет реализовано».

В декабре 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз за малые суммы денежных вложений на нужды беженцев.

Турция и ЕС в 2016 году достигли соглашения, по которому весь поток мигрантов будет перенаправлен в Турцию в обмен на миллиарды евро помощи Анкаре и введение безвизового режима для турецких граждан.