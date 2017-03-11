В Финском заливе из промоины вытащили рыбака

Рыбака спасатели достали из воды за 6 минут. Утром 11 марта он провалился в промоину неподалеку от дамбы.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, спасать тонущего в ледяной воде рыбака у берегов Кронштадта в 10:20 в субботу отправились сотрудники ведомства на катере. Уже через 6 минут он оказался на борту, а спустя еще несколько мгновений ему на берегу оказывали помощь медики.

Напомним, в Петербурге с 8 марта установилась плюсовая температура. Сейчас, по данным МЧС, толщина льда в районе Сестрорецка составляет 35 см.