Адвокат рассказал, когда Оксана Севастиди выйдет из тюрьмы

Осужденная за госизмену из-за sms знакомому в Грузию о российско-военной технике в ближайшее время будет освобождена из следственного изолятора «Лефортово». Об этом 11 марта сообщил РИА Новости ее адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

«Завтра, 12 марта, в первой половине дня из «Лефортово» будет освобождена Оксана Севастиди», — сказал защитник.

Он добавил, что Севастиди до рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ не будет общаться с прессой. Заседание назначено на 15 марта.

Севастиди отправила знакомому в Грузию в 2008 году sms о российской военной технике незадолго до начала конфликта в Южной Осетии. По делу о госизмене ее задержали спустя семь лет, в 2015 году, а в марте 2016 года она была приговорена к семи годам колонии. 7 марта 2017-го президент России Владимир Путин помиловал Севастиди.