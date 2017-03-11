Киев начал закачку газа в подземные хранилища

Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку в объеме 4,5 миллиона кубометров в сутки. Об этом пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский написал в субботу, 11 марта, на своей странице в Facebook.

По данным компании, объем топлива в подземных хранилищах Украины на 9 марта составил 8,183 миллиарда кубометров, пишет РИА Новости.

В декабре 2016 года в Брюсселе состоялись переговоры между Москвой и Киевом по поводу поставок газа. Стороны разошлись в оценках итогов встречи.

В январе в Еврокомиссии заявили, что Украина готова покупать российский газ — для этого у страны есть необходимые деньги, а юридические аспекты поставок обсуждаются.

Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики. По его словам, Украина покупала у России газ по цене 172 – 175 долларов за тысячу кубометров.