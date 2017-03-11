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11.03.2017 12:16

Президент Киргизии обвинил ряд СМИ в клевете и дестабилизации ситуации

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что «кучка независимых журналистов, СМИ и политиков» в стране ведет кампанию лжи и клеветы, в том числе против него. Об этом говорится в официальном заявлении главы государства, опубликованном на его сайте.

«Такая кампания в отдельных СМИ и даже в социальных сетях ведется целенаправленно уже последние несколько лет и особенно усилилась с лета прошлого года. Кампания лжи, клеветы и шельмования. Наглая и безнравственная подмена ложью и клеветой святых для нашего народа принципов свободы слова», — пишет Атамбаев.

Он также напомнил журналистам, что их задача — донесение объективной информации, а не фейковых новостей. Атамбаев назвал целью подобной «кампании» дестабилизацию ситуации в республике перед предстоящими в ноябре выборами.

«Пора соответствующим органам страны напомнить этим псевдоборцам за свободу, что закон обязателен для всех, а не только для всенародно избранного президента страны», — заключил глава Киргизии.

Источник: Газета.Ru


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