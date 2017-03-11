На Энергетиков мужчина погиб из-за выстрела из ружья

Мужчина скончался после выстрела в голову из охотничьего ружья днем 10 марта в Красногвардейском районе. Правоохранительные органы исключают версию убийства.

По данным «Фонтанки», мужчина 38 лет погиб после выстрела в голову из ружья модели ИЖ-26 в гараже возле 46-го дома по проспекту Энергетиков. Следов насильственной смерти выехавшие на место сотрудники УМВД по Красногвардейскому району не обнаружили.

Выпуск ружья этой модели был закончен еще в 1975 году. Длина стволов оружия — 730 мм.