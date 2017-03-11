Песков объяснил CNN разговоры Кисляка с ближайшим окружением Трампа

Посол России в США Сергей Кисляк общался с людьми из ближайшего окружения Дональда Трампа, потому что это его работа – разговаривать с американцами, заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России дал интервью репортеру CNN, который сделал фильм «Самый могущественный человек в мире» о Владимире Путине. Сам фильм выйдет в эфир 13 марта, однако фрагменты были показаны в эфире телеканала 11 марта. В частности, в анонс попал ответ Пескова на вопрос, почему посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк разговаривал с большим количеством людей из ближайшего окружения Дональда Трампа.

«Это его работа, – объяснил Песков. – Он обсуждал двухсторонние отношения, выяснял, что происходит в Соединенных Штатах, чтобы у нас в Москве было понимание ситуации».

Пресс-секретарь российского президента объяснил, что такую работу выполняет любой посол, представляет он Москву или Вашингтон. «Чем больше посол разговаривает с людьми, тем лучше он работает», – сказал Песков.